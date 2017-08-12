Джей-Джей Окоча: "Из современных игроков по стилю на меня похож Неймар"

Бывший нападающий "ПСЖ" и сборной Нигерии Джей-Джей Окоча считает, что новичок французского клуба Неймар станет преемником Лионеля Месси и Криштиану Роналду. По словам форварда, выступавшего за парижан с 1998 по 2002 год, 25-летний бразилец на поле действует на благо команды, а не для личной выгоды.

– Я бы сказал, что игроком, который больше всего напоминает меня, является Неймар, – цитирует официальный сайт ФИФА Окочу. – Все потому, что я выступал, испытывая радость. Это же можно видеть, наблюдая за его игрой. Он действует не ради себя или болельщиков – он играет ради команды, использует свой класс на благо клуба.

Станет ли он преемником Роналду и Месси? Да, думаю он способен на это. Роналду и Месси доминировали в футболе на протяжении 10 лет. Учитывая природу футбола, в определенный момент они должен передать эстафету кому бы то ни было. С большой вероятностью этим человеком станет Неймар.

Напомним, этим летом Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Дебют бразильца в новом клубе может состояться в воскресенье, 13 августа, в матче 2-го тура чемпионата Франции – команда бразильца на выезде сыграет с "Генгамом". Игра начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.