Душе, избивший жену, вернется к тренировкам на следующей неделе

"Ланс"​ на официальном сайте выступил с официальным заявлением по поводу заседания юридической комиссии профессиональной лиги Франции, которое состоялось вчера. Продолжение карьеры голкипером команды Николя Душе не ставится под сомнение, и 21 ноября он вернется к тренировкам.

В начале ноября 37-летний француз был отстранен от работы с командой из-за избиения жены. У жены игрока после скандала были синяки на теле и рана на голове. Сообщалось, что Душе в это время был пьян и очень рассержен. В феврале он предстанет перед судом.