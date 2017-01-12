Дубль Тиагу Силва принес "ПСЖ" победу над "Метцем" в Кубке лиги

"ПСЖ" нанес поражение "Метцу" в матче 1/4 финала Кубка лиги со счетом 2:0. Оба гола в составе парижан провел центральный защитник Тиагу Силва. Соперник подопечных Унаи Эмери по полуфиналу станет известен по итогам жеребьевки.

Кубок французской лиги

1/4 финала

"ПСЖ" – "Метц" – 2:0 (1:0)

Голы: Тиагу Силва, 27 (1:0). Тиагу Силва, 72 (2:0).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Максвелл, Менье, Кимпембе, Верратти (Тиагу Мотта, 77), Рабьо, Нкунку, Кавани (Матюиди, 80), Ди Мария, Иконе (Бен Арфа, 62).

"Метц": Оберозер, Синьорино, Фалетт, Милан, Бальиу (Ривьере, 73), Коад, Филиппс, Молле, Нгюетт (Мазиз, 77), Вьон (Мевлют Эрдинч, 59), Диалло.

Предупреждение: Милан, 41.

Судья: Делерю.

Париж. Стадион "Parc des Princes".