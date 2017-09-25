Дмитрий Рыболовлев: "Обвинения в коррупции являются чистой выдумкой"

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев опроверг все обвинения в коррупции. По словам российского бизнесмена, это все слухи и домыслы, и он не собирается покидать клуб. Ранее появилась информация, что Рыболовлев обвиняется в подкупе чиновников и полицейских в княжестве.

Отмечалось, что князь Монако Альбер II, который был с бизнесменом в дружеских отношениях, теперь отказывается встречаться с россиянином и его окружением. Отношения с Рыболовлевым также прекратили и высокопоставленные чиновники. Добавим, что Рыболовлев пытался получить гражданство Монако, однако ему до сих пор этого не удалось.

- Это необоснованные слухи и ложные обвинения, - приводит слова Рыболовлева AFP. - Все последние сообщения вокруг моего имени являются чистой выдумкой и направлены на то, чтобы заставить всех забыть, что мы уличили чиновников в грандиозном мошенничестве почти на миллиард евро.