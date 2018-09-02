Дидье Дешам - об удалении Мбаппе: "Кильян боялся получить травму"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что ему понятна реакция нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе, который заработал первое в своей карьере удаление в матче чемпионата Франции с "Нимом" (4:2). Мбаппе толкнул соперника Теджи Саванье за жесткий фол против него, который привел к удалению игрока "Нима".

– Эта ситуация требует понимания контекста, – цитирует L’Equipe Дешама. – Мбаппе несколько раз в течение матча мог получить травму, чего, конечно, боялся. Я не обвиняю игроков "Нима". У них своя игра, основанная на жесткости, агрессии. Кильяну придется с этим как-то справляться. Он ведь чемпион мира. Против него будут так играть. Безусловно, я с ним поговорю на ближайшем сборе.