Дидье Дешам: "Анри готов к тренерской работе"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что "Монако" поступил верно, назначив на пост главного тренера Тьерри Анри. Он сменил у руля команды Леонарду Жардима.

– Я позвонил Анри, – цитирует Telefoot Дешама. – Мы обсудили эту новость. Мне нечего советовать ему. Тьерри готов к работе, он сделал все грамотно и дождался нужного момента. Он знает "Монако". Тьерри получил очень интересный проект. Анри теперь придется быть главным, брать на себя ответственность и управлять этой лодкой. У него есть все, чтобы стать хорошим тренером. Он полон энтузиазма.