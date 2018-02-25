Диарра и Ло Сельсо - в стартовом составе "ПСЖ" на игру с "Марселем"

Стали известны стартовые составы "ПСЖ" и "Марселя" на матч 27-го тура чемпионата Франции. В атаке парижан с первых минут вышли Неймар, Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе.

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Тиагу Силва, Кюрзава, Маркиньюс, Диарра, Рабьо, Ло Сельсо, Кавани, Неймар, Мбаппе. Запасные: Трапп, Кимпембе, Мотта, Ди Мария, Менье, Дракслер, Пасторе.

"Марсель": Пеле, Рами, Роланду, Сакаи, Амави, Пайет, Луиз Густаву, Окампос, Замбо, Жермен, Товен. Запасные: Эскале, Камара, Абденнур, Нджийе, Сарр, Лопес, Сансон.

Матч "ПСЖ" – "Марсель" начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.