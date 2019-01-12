Десять лет назад Гуркюфф забил невероятный гол "ПСЖ". Видео

В этот день, ровно 10 лет назад, полузащитник "Бордо" Йоанн Гуркюфф забил невероятный гол в матче с "ПСЖ". Француз, которого называли вторым Зинедином Зиданом, обыграл двух защитников и пробил в дальний угол. Пресс-служба лиги вспомнила этот момент в рамках рубрики "Легенды лиги 1".
Splendid 💫 Sumptuous ✨ Sensational 🌟 Ten years ago, Yoann #Gourcuff scored this wonder goal against @PSG_English 🙌 ! #Ligue1Legends pic.twitter.com/ir1Voq125P– Ligue1 English (@Ligue1_ENG) 11 января 2019 г.
Загрузка...