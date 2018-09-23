Данте раскритиковал Балотелли за безответственность

Защитник "Ниццы" Данте раскритиковал одноклубника Марио Балотелли. Он выразил свое недовольство игрой итальянца после матча чемпионата Франции с "Монпелье" (0:1).

– Все зависит от него самого. Он должен взять на себя ответственность за атаку, – цитирует Canal+ Данте. – Физически он не в лучшей форме, мы это знаем. Но ему нужно тренироваться и работать, чтобы улучшить свое состояние. Он должен взять ситуацию под контроль. Нет смысла обвинять команду и говорить, что она не позволяет ему раскрыться. Мы всегда должны быть самокритичными и задавать вопросы о том, сделали ли сами мы все возможное.