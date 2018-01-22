Дани Алвес: "С каких пор несогласие с решением означает неуважение?"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес выразил несогласие с решением арбитра Клемана Тюрпена в матче чемпионата Франции против "Лиона" (1:2). На 57-й минуте Алвес совершил грубый подкат. Увидев в руках судьи желтую карточку, он накричал на него, за что получил прямую красную.

"Решения уже приняты, битва проиграна, но я все еще думаю, что арбитр неправ в своем решении. С каких пор несогласие означает неуважение? Если они хотят свалить всю вину на меня, это их право. Я уверен в своей правоте", - написал Алвес в Инстаграме.