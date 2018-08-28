Буффон рассказал, чем чемпионат Франции отличается от серии А

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что во Франции спокойнее относятся к футболу, чем в Италии. 40-летний итальянец присоединился к парижскому клубу 6 июля 2018 года, подписав контракт по схеме "1+1".

- Здесь меньше стресса, чем в Италии, где люди одержимы футболом, - цитирует Буффона France Football. - Поход к матчам и тренировки во Франции совсем не такие, как в Турине. Здесь все намного спокойнее. В "Ювентусе" были другие требования.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. В составе "ПСЖ" итальянец провел 3 матча в текущем сезоне и пропустил один гол.

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