Брюно Женезьо: "Удаление Алвеса стало поворотным моментом в матче"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после победы над "ПСЖ" в матче 22-го тура чемпионата Франции (2:1) отдал должное сопернику. Также отметил, что удаление Дани Алвеса​ стало переломным моментом.

- Мы удовлетворены результатом, - цитирует L'Equipe Женезьо. - Победа над "ПСЖ" дает нам большую уверенность. "Лион" нацелен на попадание в тройку по итогам сезона. Удаление стало поворотным моментом в матче, потому что до него "ПСЖ" владел инициативой. Наши оба гола - талант игроков. Также есть положительная динамика в игре отдельных футболистов. По содержанию мы заслуживаем, по крайней мере, ничейного результата, но победа не незаслуженная. Важно то, что все ждали от нас ответов на вопросы о том, может ли "Лион" противостоять одной из лучших команд в Европе.