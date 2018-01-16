"Бордо" в меньшинстве проиграл "Кану", "Марсель" одержал победу над "Страсбуром"

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Бордо" уступил "Кану" – 0:2. В составе победителей забитыми голами отличились Иван Сантини и Ронни Роделен. Отметим, что "жирондинцы" доигрывали встречу в меньшинстве. На 86-й минуте с поля был удален Поль Байс.

В другой встрече "Марсель" переиграл "Страсбур" – 2:0. В составе провансальцев забили Клинтон Нжи и Димитри Пайет. Для подопечных Руди Гарсии данная победа стала четвертой подряд.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

"Бордо" – "Кан" – 0:2 (0:0)

Голы: Сантини, 89 – с пенальти (0:1). Роделен, 90+4 (0:2).

"Бордо": Костиль, Байс, Пундже (Юссуф, 84), Кунде, Сабали, Тулалан, Мейте (Санкаре, 58), Лерагер, Малком, Де Превиль (Камано, 67), Лаборд.

"Кан": Самба, Санко, Джикю, Да Силва, Гильбер, Бесса, Фере, Аит Беннасер (Делаплас, 46), Роделен, Сантини, Ставицки (Базиль, 71).

Предупреждения: Де Превиль, 2. Тулалан, 9. Ставицки, 24. Бесса, 31. Гильбер, 51. Джикю, 66. Санко, 83. Юссуф, 85.

Удаление: Байс (Бордо), 86.

Судья: Жошем.

16 января. Бордо. Стадион Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux).

"Марсель" – "Страсбур" – 2:0 (0:0)

Голы: Нжи, 79 (1:0). Пайет, 87 (2:0).

Нереализованный пенальти: Жермен (Марсель), 72 (вратарь)

"Марсель": Манданда, Рами, Абденнур, Сакаи, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Нжи, 68), Сарр, Замбо, Жермен (Бедимо, 85), Окампос (Пайет, 56).

"Страсбур": Укиджа (Бонфуа, 89), Коне, Фулькье, Лала, Мартинес, Мартен, Аолу, Гонсалвеш, Сако, Баокен (Террье, 73), Да Кошта (Саади, 82).

Предупреждения: Гонсалвеш, 30. Рами, 38. Аолу, 61. Замбо, 77. Мартен, 83.

Судья: Бюке.

16 января. Марсель. Стадион Velodrome.

Турнирная таблица – здесь