"Бордо" обыграл "Нант" в дерби Атлантики

"Нант" на своем поле проиграл "Бордо" в дерби Атлантики, прошедшем в 22-м туре чемпионата Франции. Автором единственного гола стал нападающий жирондинцев Николя Де Превиль.

"Нант" идет на 5-м месте в турнирной таблице, а "Бордо" - на 11-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

"Нант" - "Бордо" - 0:1 (0:1)

Гол: Де Превиль, 26.

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос (Лукас Лима, 46), Крхин (Нгом, 46), Качаниклич (Эль-Ганасси, 62), Томассон, Ронжье, Жиротто, Сала.

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Пабло, Кунде, Мейте, Лерагер (Отавиу, 83), Малком (Вада, 87), Юссуф (Камано, 87), Де Превиль, Лаборд.

Предупреждения: Лаборд, 36. Лерагер, 80. Паллуа, 87.

Судья: Амель.

20 января. Нант. Стадион "Божуар".