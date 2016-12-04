"Бордо": "Антони Лопеш пострадал от человеческой глупости"

"Бордо" в официальном твиттере выразил поддержку голкиперу "Лиона" Антони Лопешу, который оказался в больнице после попадания в него петарды в игре с "Метцем". На 29-й минуте встречи Готье Эн забил в ворота "ткачей" гол, после чего португальского вратаря закидали петардами. Бригада арбитров увела футболистов в подтрибунные помещения, а затем матч был отменен. Решение о переигровке или техническом поражении будет принято руководством лиге позднее.

"Наши мысли с "Лионом" и Антони Лопешом, который пострадал сегодня от человеческой глупости", - говорится в сообщении.