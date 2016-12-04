00:22 | ФУТБОЛ — Франция

"Бордо": "Антони Лопеш пострадал от человеческой глупости"

0
0
0

"Бордо" в официальном твиттере выразил поддержку голкиперу "Лиона" Антони Лопешу, который оказался в больнице после попадания в него петарды в игре с "Метцем". На 29-й минуте встречи Готье Эн забил в ворота "ткачей" гол, после чего португальского вратаря закидали петардами. Бригада арбитров увела футболистов в подтрибунные помещения, а затем матч был отменен. Решение о переигровке или техническом поражении будет принято руководством лиге позднее.

"Наши мысли с "Лионом" и Антони Лопешом, который пострадал сегодня от человеческой глупости", - говорится в сообщении.

0
0
0
Материалы по теме:
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ