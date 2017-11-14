Бен Арфа предстанет перед юридическим комитетом чемпионата Франции

Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа обвиняет свой клуб в том, что к нем относятся не так, как ко всем игрокам команды. На этой неделе 30-летний француз, которого регулярно отправляют тренироваться со второй командой, предстанет перед юридической комиссией профессиональной футбольной лиги Франции. Игрок в этом сезоне ни разу не выходил на поле.

- На 90 процентов он сможет поговорить с комиссией, - отметил представитель Бен Арфа. - Конечно, лучше, чтобы он был там.

Также ожидается, что юридический комитет рассмотрит дело вратаря "Ланса" Николаса Душе, который в конце октября избил свою жену в состоянии алкогольного опьянения и был отстранен от тренировок.