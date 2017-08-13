Бьельса – Сумасшедший! Тренер "Лилля" трижды за матч менял вратаря

На такое способны только Марсело Бьельса по прозвищу Сумасшедший и его команда. Сейчас это "Лилль". Сегодня в игре 2-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (0:3) с ним случилось все, что не могло присниться и в страшном сне.

Еще в первом тайме Бьельсе пришлось сделать из-за травм все три замены. На 63-й минуте его и всех футболистов "Лилля" подвел вратарь Майк Меньян, зачем-то умышленно бросивший мяч в голову соперника и заработавший удаление. До этого счет в игре был ничейный.

Место в воротах занял центрфорвард Николя Де Превиль. Через 10 минут "Страсбур" открыл счет – 1:0.

На 76-й минуте Де Превиль вернулся к исполнению своих основных обязанностей, а перчатки достались защитнику Ибраиму Амаду. Он тоже не остался "сухим", пропустив дважды. (Александр БОБРОВ)