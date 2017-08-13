Бьельса – Сумасшедший! Тренер "Лилля" трижды за матч менял вратаря

На такое способны только Марсело Бьельса по прозвищу Сумасшедший и его команда. Сейчас это "Лилль". Сегодня в игре 2-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (0:3) с ним случилось все, что не могло присниться и в страшном сне.
Еще в первом тайме Бьельсе пришлось сделать из-за травм все три замены. На 63-й минуте его и всех футболистов "Лилля" подвел вратарь Майк Меньян, зачем-то умышленно бросивший мяч в голову соперника и заработавший удаление. До этого счет в игре был ничейный.
Место в воротах занял центрфорвард Николя Де Превиль. Через 10 минут "Страсбур" открыл счет – 1:0.
На 76-й минуте Де Превиль вернулся к исполнению своих основных обязанностей, а перчатки достались защитнику Ибраиму Амаду. Он тоже не остался "сухим", пропустив дважды. (Александр БОБРОВ)
LILLE'S GOAL KEEPER HAS JUST BEEN SENT OFF FOR THIS!– WHEDDSTA (@Wheddsta) August 13, 2017
CRAZINESS!!! 😂😂😂
NOW AN OUTFIELD PLAYER IS IN GOAL FOR LAST 25 MINUTES!! pic.twitter.com/9sKdZB5RVS
...in porta va #DePriville (FW). Il #LOSC subisce e De Preville torna avanti, sostituito da #Ahmadou (DF)...#Ligue1 #RCSALOSC #Bielsa pic.twitter.com/PCXzaMgCrM– Michele Tossani (@MicheleTossani) August 13, 2017
Andrey6201
Стыдно-мальчик-подпиральщик. Но, явно, это чувство даже твоя мать тебе с молоком не смогла передать :(
19:43
samsam
Как так трижды? Замен вратаря было две. Один раз заменил вратаря нападающий. А второй раз нападающего сменил защитник. Человека три, а замен две.
19:19
Andrey6201
Не спорю, весь талант стажёров-тереть все комментарии. Что их этих сосунков вырастет?
19:02
DISP13
Андрей, это просто низкий уровень журналистики
18:57