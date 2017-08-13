18:42 | Футбол — Франция

Бьельса – Сумасшедший! Тренер "Лилля" трижды за матч менял вратаря

4

На такое способны только Марсело Бьельса по прозвищу Сумасшедший и его команда. Сейчас это "Лилль". Сегодня в игре 2-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (0:3) с ним случилось все, что не могло присниться и в страшном сне.

Еще в первом тайме Бьельсе пришлось сделать из-за травм все три замены. На 63-й минуте его и всех футболистов "Лилля" подвел вратарь Майк Меньян, зачем-то умышленно бросивший мяч в голову соперника и заработавший удаление. До этого счет в игре был ничейный.

Место в воротах занял центрфорвард Николя Де Превиль. Через 10 минут "Страсбур" открыл счет – 1:0.

На 76-й минуте Де Превиль вернулся к исполнению своих основных обязанностей, а перчатки достались защитнику Ибраиму Амаду. Он тоже не остался "сухим", пропустив дважды. (Александр БОБРОВ)

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andrey6201

Стыдно-мальчик-подпиральщик. Но, явно, это чувство даже твоя мать тебе с молоком не смогла передать :(

19:43

samsam

Как так трижды? Замен вратаря было две. Один раз заменил вратаря нападающий. А второй раз нападающего сменил защитник. Человека три, а замен две.

19:19

Andrey6201

Не спорю, весь талант стажёров-тереть все комментарии. Что их этих сосунков вырастет?

19:02

DISP13

Андрей, это просто низкий уровень журналистики

18:57