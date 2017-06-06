Арсен Венгер: "В будущем Мбаппе получит "Золотой мяч"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что считает форварда "Монако" Кильяна Мбаппе будущим футбола. По его словам, 18-летний игрок может получить "Золотой мяч" через несколько лет.

- Мбаппе окажется там, где у него есть хорошие шансы заиграть, - приводит Sportsmole слова Венгера. - Он не будет сидеть на скамье запасных. Ни один клуб не может себе позволить купить игрока за 100 миллионов и посадить его в запас. За этим футболистом будущее. Ему всего 18, но я могу сказать, что когда-то он получит "Золотой мяч".