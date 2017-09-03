Арсен Венгер: "Мбаппе может стать Пеле"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высоко оценил талант нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. 18-летний форвард летом перешел в Париж из "Монако".

– 180 миллионов евро – для нас это многовато, – цитирует Le Figaro Венгера. – На 90 процентов карьера игроков зависит от правильного выбора клуба. Кильян делает хороший выбор изначально. Он может стать Пеле. У него нет пределов в игре. Он уже сейчас показывает свой уровень, забивает, создает моменты. Это очень большой игрок.