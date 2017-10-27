Арест экс-вратаря "ПСЖ", который обвиняется в жестоком избиении жены, продлен

Суд продлил арест вратаря "Ланса" Николя Душе, который обвиняется в домашнем насилии, сообщает L’Equipe. Экс-вратарь "ПСЖ" был задержан в четверг в состоянии алкогольного опьянения. В квартире игрока была найдена его жена, которая в обнаженном виде лежала посреди комнаты. Ее тело было покрыто синяками, а на голове была кровоточащая рана. Женщина сильно кричала.

После задержания Душе 27-летняя жертва избиения написала заявление в полицию, но отказалась от стационарного лечения. Сегодня между Душе и его женой пройдет очная ставка. После нее обвинение может быть скорректировано.