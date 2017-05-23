Апелляция "Бастии" по техническому поражению в матче с "Лионом" отклонена

Апелляционная комиссия Федерации футбола Франции (ФФФ) рассмотрела протест "Бастии" по поводу технического поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Первоначальное решение было оставлено в силе - техническое поражение и проведение трех домашних матчей на нейтральном поле без зрителей.

Теперь "Бастия" может обратиться в Олимпийский спортивный комитет Франции (CNOSF), чтобы обжаловать техническое поражение. Корсиканская команда надеется, что ей удастся обыграть "Лион" и таким образом спастись от вылета из лиги 1.

Напомним, 16 апреля болельщики "Бастии" выбежали на поле перед началом матча с "Лионом", из-за чего игру задержали на 50 минут. После окончания первого тайма один из фанатов хозяев начал драку с голкипером гостей Антони Лопешем. Потасовка переросла в массовую драку с участием фанатов, игроков и стюардов поединка. В итоге матч не был доигран.

Фанаты на Корсике побили футболистов "Лиона"