Алассан Плеа: "Для меня большая честь тренироваться с чемпионами мира"

Новичок сборной Франции Алассан Плеа признался, что гордится вызовом в национальную команду. Он надеется многому научиться у своих новых партнеров.

- Это здорово, - цитирует GFFN Плеа. - Для меня большая честь тренироваться с чемпионами мира. В сборной очень высокий уровень, некоторые игроки выступают в очень больших клубах. Я многому научусь здесь.

- Почему вы предпочли Францию сборной Мали?

- Мали – это часть меня, это страна моего отца, но я родился и вырос во Франции.

- Как вы узнали о вызове в сборную?

- Я был очень удивлен. Меня вызвали в понедельник. Тогда я был в Германии и собирался навестить своего кузена. По дороге мне сказали, что позвонил Дешам, и он ждет меня в Париже. Я знал, что тренер следит за мной, но даже не думал, что получу приглашение. Правда, не ожидал.