Японская "Урава" выиграла азиатскую Лигу чемпионов

Японская "Урава Ред Даймонд" выиграла азиатскую Лигу чемпионов. В ответном финальном матче клуб обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии - 1:0.
Таким образом, "Урава" сыграет в декабре на клубном чемпионате мира наряду с "Реалом", "Пачукой", "Окленд Сити", "Аль-Джазирой" и "Видадом". Еще один клуб - от Южной Америки - определится в ближайшее время.
Азиатская Лига чемпионов
Финал
Ответный матч
"Урава Ред Даймонд" (Япония) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - 1:0 (0:0)
Гол: Рафаэл Силва, 88.
Первый матч - 1:1