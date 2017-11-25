Японская "Урава" выиграла азиатскую Лигу чемпионов

Японская "Урава Ред Даймонд" выиграла азиатскую Лигу чемпионов. В ответном финальном матче клуб обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии - 1:0.

Таким образом, "Урава" сыграет в декабре на клубном чемпионате мира наряду с "Реалом", "Пачукой", "Окленд Сити", "Аль-Джазирой" и "Видадом". Еще один клуб - от Южной Америки - определится в ближайшее время.

Азиатская Лига чемпионов

Финал

Ответный матч

"Урава Ред Даймонд" (Япония) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - 1:0 (0:0)

Гол: Рафаэл Силва, 88.

Первый матч - 1:1