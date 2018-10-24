Федерация футбола Австралии проспонсирует контракт Болта с клубом

Футбольная ассоциация Австралии примет участие в финансировании контракта Усэйна Болта с "Сентрал Кост Марринерс", сообщает BBC Sport.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике все еще может подписать полноценный контракт с австралийским клубом. Футбольный союз страны взаимодействует с клубом в плане финансирования.

Ранее сообщалось, что руководство команды предлагало Болту зарплату в 150 тысяч долларов в год. Стороны так и не сумели прийти к компромиссу - предлагаемая клубом сумма и финансовые запросы 32-летнего ямайского спортсмена оказались слишком далеки друг от друга.

Болт отказался переходить в мальтийскую "Валетту", которая предлагала ему договор на два года.

В качестве профессионального футболиста знаменитый ямайский спринтер провел один матч за "Сентрал Кост Марринерс": он вышел в стартовом составе команды в товарищеской игре против "Макартур Саут Вест Юнайтед" (4:0) и оформил дубль.