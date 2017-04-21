Жозе Моуринью: "Может показаться, что мы доминировали над "Андерлехтом", но это не так"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) отметил, что цифры не отображают происходившего на поле. По его словам, "МЮ" не имел большого превосходства над бельгийской командой.

- У нас было 17 ударов и 10 в створ ворот, но все равно игра получилась сложной, - приводит ВВС слова Моуринью. - Если посмотреть на цифры, то можно подумать, что мы доминировали весь матч. На самом деле это не так. В конце я выпустил еще одного игрока в центр поля, чтобы контролировать игру. Счет 1:1 - это всегда большой риск, поэтому необходимо было не пропустить.

Рэшфорд не забивал с сентября, но это не имеет значения. Он фантастический игрок, который понимает меня. Я полностью доверяю ему.

"СЭ" вел текстовую трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт"