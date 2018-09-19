Жирков встретится с болельщиками "Зенита" перед матчем против "Копенгагена"

"Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург" 20 сентября устроит показ матча первого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена". Встреча в Дании начнется в 22.00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, в течение часа начиная с 20.30 защитник команды Юрий Жирков будет фотографироваться со зрителями и оставлять желающим свои автографы. 35-летний игрок не провел за "Зенит" еще ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы.

"Копенгаген" - "Зенит": Лига Европы, групповой турнир, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча