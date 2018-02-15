"Зенит" сыграет с "Селтиком" в домашней форме

"Зенит" в Твиттере подвел итоги совещания в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". Питерцы выйдут на поле в Глазго в домашней, лазурной форме, а хозяева поля - в бело-зеленой экипировке.

Ожидается, что игру на стадионе "Селтик Парк" посетят до 58 тысяч болельщиков. Российскую команду будут поддерживать до 400 человек.

Напомним, матч против "Селтика" будет для "Зенита" первой официальной игрой в 2018 году. Встреча состоится сегодня, 15 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 22 февраля.