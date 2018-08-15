"Зенит" показал, как создавалась фан-зона на стадионе "Санкт-Петербург"

"Зенит" в Твиттере опубликовал ролик об установке большого экрана на стадионе "Санкт-Петербург". Завтра, 16 августа, болельщики смогут наблюдать за трансляцией ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором сине-бело-голубые сыграют против минского "Динамо", на домашней арене команды.

Напомним, первый матч между российским и белорусским клубами, состоявшийся 9 августа в Минске, завершился победой хозяев - 4:0.

"Зенит" – "Динамо" Мн: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.00 (мск)