19:35 | Футбол — Лига Европы

Вячеслав Кротов: "Уфа" не боится "Рейнджерс". Наша задача - выход в групповой этап Лиги Европы"


Нападающий "Уфы"  Вячеслав Кротов заявил, что футболисты башкирской команды не боятся соперника по четвертому отборочному раунду Лиги Европы - "Рейнджерс". Вчера "Уфа" сыграла вничью с люксембургским "Прогресом" (2:2) и прошла в следующую стадию этого турнира по сумме двух встреч (4:3).

У "Рейнджерс" большая история, все знают этот клуб, - цитирует РИА Новости Кротова. - Детально мы их игру еще не разбирали, сейчас мы готовимся к матчу с московским "Динамо". И уже потом тренерский штаб нам расскажет все о сопернике, в какой футбол мы будем играть. Шансы на выход есть у любой команды, "Уфа" не боится шотландцев и хочет выйти в групповой турнир Лиги Европы, это наша задача.

Первый матч между "Уфой" и "Рейнджерс" состоится 23 августа в Глазго, ответный - 30 августа в Уфе. 

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https://rsport.ria.ru/football/20180817/1140537242.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
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