Виталий Мутко: "Лига Европы? У трех клубов хорошие шансы, но и "Спартак" не будем сбрасывать со счетов"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что "Спартак", несмотря на домашнее поражение от "Атлетика" (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы, не лишился шансов на выход в следующий раунд турнира. Ответная игра между российским и испанским клубами состоится в Бильбао 22 февраля.

- Наши клубы стартовали в Лиге Европы. Как вам матчи?

- Все игры разные, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - "Локомотив" очень здорово сыграл с "Ниццей", но счет непростой – 3:2 и нельзя сказать, что все уже решено, хоть и забито на чужом поле так много мячей. Но "Локомотиву" расслабляться нельзя – футбол есть футбол. "Спартак" в первом тайме выглядел неплохо, но реализация подвела. В этом плане, испытанные бойцы в лице "Атлетика" эти моменты умеют отлично реализовывать. Конечно, у "Спартака" сложная задача теперь.

"Зенит" играл на равных, но "Селтик" проводил домашний матч, там сумасшедшая поддержка, команда молодая, дерзкая. Мне "Селтик" очень понравился, будет сложный ответный матч. Армейцы должны выиграть у "Црвены" в домашнем матче, но сербская команда – очень непредсказуемая, они уже проходили "Краснодар". В целом думаю, что у трех наших клубов очень хорошие шансы, но и "Спартак" не будем сбрасывать со счетов, потому что в футболе не угадаешь.

Мы критикуем и свой чемпионат, но без игровой практики в Европе невозможно. Когда соперники все на ходу, у всех идет сезон, а мы за это время только проводим товарищеские матчи, тренировочные мероприятия – всегда очень тяжело. Вот смотришь эти игры и смотришь в каких климатических условиях соперники играют… У всех зеленые газончики, тепло… Нам, конечно, очень тяжело, но надо как-то приспосабливаться, тем более, если у нас будут шесть клубов в Еврокубках. Это ответственность лиги с точки зрения календаря.

Расписание ответных матчей российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы