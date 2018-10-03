Унаи Эмери: "Мхитарян не сыграет с "Карабахом" из-за болезни"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем Лиги Европы с "Карабахом" ответил на вопрос о том, почему в Азербайджан не прилетел полузащитник Генрих Мхитарян.

- Он (Мхитарян - прим. "СЭ") не мог приехать. Привезли тех, кто ментально готов к этой игре, - цитирует специалиста Azerisport. - Генрих был болен вчера и позавчера. Поэтому не приехал. Моя работа – футбол. Не вмешиваюсь в политику. Все национальности уважаю.

Также тренер оценил игру соперников.

- Со "Спортингом" в Лиссабоне "Карабах" начал хорошо. У азербайджанской команды в составе есть качественные игроки. Положительных моментов у этой команды много. Помню прошлогодние матчи с испанским "Атлетико". Надо серьезно подойти к игре, чтобы взять три очка.

Ранее сообщалось, что футболист не будет играть в гостевом матче с "Карабахом" по соображениям безопасности. Между Арменией и Азербайджаном из-за военного конфликта до сих пор нет дипломатических отношений. Кроме того, он был в Нагорном Карабахе, что по азербайджанским законам является основанием для запрета на въезд в страну.

Отметим, что данная ситуация может помешать Мхитаряну сыграть в финале Лиги Европы, если "Арсенал" доберется до него. Дело в том, что решающий матч пройдет в столице Азербайджана Баку.

Матч "Карабах" - "Арсенал" состоится 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.