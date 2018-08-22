17:58 | Футбол — Лига Европы

"Уфа" прилетела в Глазго


"Уфа" прилетела в Глазго, где завтра состоится первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс"

Наша команда благополучно добралась до Глазго. Ужинаем в отеле и перестраиваемся на британское время, - сообщается в официальном Твиттере российского клуба.

Напомним, "Уфа" обыграла люксембургский "Прогрес" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы с общим счетом 4:3.

Рейнджерс - Уфа

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