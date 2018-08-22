"Уфа" прилетела в Глазго, где завтра состоится первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс".

- Наша команда благополучно добралась до Глазго. Ужинаем в отеле и перестраиваемся на британское время, - сообщается в официальном Твиттере российского клуба.

Наша команда благополучно добралась до Глазго. Ужинаем в отеле и перестраиваемся на британское время. Сейчас 15:44 pic.twitter.com/uCorYfugyr – ФК УФА (@UfaFc) 22 августа 2018 г.

Напомним, "Уфа" обыграла люксембургский "Прогрес" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы с общим счетом 4:3.

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