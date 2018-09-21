Тренер "Ворсклы": "Очень хорошо, что мы начали групповой турнир именно с "Арсеналом"

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко - о матче с "Арсеналом" (2:4) в Лиге Европы.

- Очень хорошо, что мы начали групповой этап Лиги Европы именно с "Арсеналом". Мы сегодня проиграли хорошей команде, для нас это огромный опыт. Безусловно, "Арсенал" был фаворитом не только в сегодняшней игре – они фавориты нашей группы. Это один из самых титулованных и великих клубов, - цитирует специалиста SportArena. - В первом тайме придерживались плана на игру, мы успевали перестраиваться, пока у нас хватало сил. Ребята отдавались на поле. Мы знали, что нам нельзя раскрываться. Не совсем у нас получалась игра в быстрых атаках, а вокруг этого мы строили игру, полностью отдав инициативу "Арсеналу". Во втором тайме пропустили быстрый гол, ребята расклеились. После всех пропущенных голов немного раскрепостились, начали убегать, начали появляться моменты и полумоменты. Для нас тоже важно. Эти два мяча придадут уверенности в дальнейшем. Сегодняшняя игра показывает, к чему нужно стремиться.

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