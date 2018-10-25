"Спартак" сыграл вничью с "Рейнджерс" в первом матче после отставки Карреры

25 октября. Глазго. "Рейнджерс" – "Спартак" – 0:0. Красно-белые провели первый матч после отставки Массимо Карреры. Фото REUTERS

"Спартак" в гостевом матче 3-го тура Лиги Европы сыграл вничью с "Рейнджерс" (0:0). Красно-белые с 2 очками занимают последнее место в группе G.

Для "Спартака" это была первая встреча после отставки Массимо Карреры, командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо.

Матч 4-го тура "Спартак" – "Рейнджерс" пройдет в Москве 8 ноября.

Лига Европы

3-й тур

Группа G

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Спартак" (Россия) – 0:0

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньер, Уоррелл, Голдсон, Флэнаган, Джек (Грезда, 68), Эджариа, Кулибали, Кандеяш (Миддлтон, 86), Морелос, Кент.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Фернанду, Игнатов (Попов, 84), Зобнин, Ломовицкий (Еременко, 46), Зе Луиш, Ташаев (Ханни, 46).

Предупреждения: Джикия, 33. Фернанду, 45. Морелос, 45+2. Кандеяш, 59.

Судьи: Блом. ван Зейлен, Схап, Камфейс, Мулдер (все - Голландия).

25 октября. Глазго. Стадион "Айброкс".

Все о Лиге Европы – здесь