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"Наше счастье - не Каррера". Актер Назаров - жестко о тренере "Спартака"

Инстаграм Дмитрия Назарова.
Инстаграм Дмитрия Назарова.
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Актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров жестко прошелся по главному тренеру команды Массимо Каррере после домашнего поражения от "Ахмата" (1:2) в матче седьмого тура чемпионата России. По этому поводу он зачитал стихотворение в Инстаграме: 

Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.

И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fcsm

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 17 Сен 2018 в 7:53 PDT

 

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