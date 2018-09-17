"Наше счастье - не Каррера". Актер Назаров - жестко о тренере "Спартака"

Актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров жестко прошелся по главному тренеру команды Массимо Каррере после домашнего поражения от "Ахмата" (1:2) в матче седьмого тура чемпионата России. По этому поводу он зачитал стихотворение в Инстаграме:

Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,

А наше счастье - не Каррера.

С ним нет полета и простора - одна украденная радость.



И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.

Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает.

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