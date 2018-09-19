"Спартак" вылетел в Вену. Глушаков - нет

Игроки и тренерский штаб "Спартака" в 10 часов 20 минут вылетели из московского аэропорта "Шереметьево" в Вену на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида". Среди тех, кто прошел на посадку, не были замечены полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. (Андрей Михайлов)

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили Ещенко и Глушаков. По информации "СЭ", оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых.

Кроме того роль капитана в матче с "Рапидом" вместо Глушакова исполнит защитник Георгий Джикия. Скорее всего, повязка сохранится у игрока сборной России и в дальнейшем.

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)

"Спартак" не взял в Вену Ещенко, Глушакова и Адриану