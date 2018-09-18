Каррера отстранил Глушакова и Ещенко. Клуб рассматривает возможные санкции

Андрей Ещенко (слева) и Денис Глушаков (второй справа) на скамейке "Спартака" с Дмитрием Комбаровым (второй слева) и Артемом Ребровым. Фото "СЭ"

По информации "СЭ", сегодня главный тренер "Спартака" Массимо Каррера принял решение об отстранении игроков команды – капитана Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом.

Причина отстранения – история с лайками посту известного болельщика красно-белых, актера Дмитрия Назарова, со словами критики в адрес итальянца. Оба футболиста были сегодня на базе в Тарасовке, с ними провел беседу Каррера.

Решение о санкциях может быть официально оформлено позже. Возможно, сегодня клуб сделает заявление, а игроки, по всей видимости, не полетят в Вену на матч Лиги Европы с "Рапидом", приступив к работе со "Спартаком-2".

В понедельник Глушаков поставил отметку "нравится" одному из постов с перепечаткой стихотворения Назарова на популярной странице о "Спартаке" в Инстаграме. На нее, в частности, подписана жена тренера красно-белых Пинни Каррера. Позже полузащитник убрал лайк – видимо, прочитав произведение актера, а во вторник опубликовал заявление. Ещенко отметил оригинальный пост Назарова, в котором он выложил видео со своим произведением. При этом лайк оставался до вторника.