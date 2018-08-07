Шамиль Газизов: "Есть шанс, что сыграем с "Прогресом" 16 августа"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не исключил, что ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Прогреса" из Люксембурга состоится 16 августа, как было запланировано изначально. На сегодняшний день ситуация следующая – встреча 3-го тура чемпионата России с "Краснодаром" назначена на 13 августа, а ответный игра еврокубка с люксембуржцами на 14-е.

– Ведем переговоры с "Прогрессом" и УЕФА о переносе матча на изначальный срок – 16 августа. Если все получится, то сыграем в эту дату, – сказал Газизов. – Окончательно все должно проясниться сегодня, максимум – завтра. (Андрей СИЗЯКИН)