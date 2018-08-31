"Севилья" на глазах Промеса вышла в Лигу Европы и может сыграть со "Спартаком"

"Севилья" одержала победу над "Сигмой" (3:0) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы. В составе победителей отличились Максим Гоналон и Виссам Бен Йеддер, еще один мяч в свои ворота забил Мартин Нешпор.
В первом матче "Севилья" также победила со счетом 1:0. Испанский клуб завоевал путевку в групповой турнир Лиги Европы. Матч посетил полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который вскоре должен стать игроком испанского клуба. Не исключено, что он сыграет против красно-белых уже в группе.
Лига Европы
Четвертый квалификационный раунд
Ответный матч
"Севилья" (Испания) -"Сигма" (Чехия) – 3:0 (2:0)
Голы: Гоналон, 21 (1:0). Нешпор, 26 - в свои ворота (2:0). Бен Йеддер, 75 (3:0).
"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес, Гнаньон, Арана, Банега (Меса, 68), Гоналон, Васкес (Муриэль, 79), Нолито, Алейш Видаль, Андре Силва (Бен Йеддер, 65).
Предупреждение: Банега, 60.
Судья: Ковач (Румыния).
30 августа. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
Первый матч – 1:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/