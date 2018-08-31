"Севилья" на глазах Промеса вышла в Лигу Европы и может сыграть со "Спартаком"

"Севилья" одержала победу над "Сигмой" (3:0) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы. В составе победителей отличились Максим Гоналон и Виссам Бен Йеддер, еще один мяч в свои ворота забил Мартин Нешпор.

В первом матче "Севилья" также победила со счетом 1:0. Испанский клуб завоевал путевку в групповой турнир Лиги Европы. Матч посетил полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который вскоре должен стать игроком испанского клуба. Не исключено, что он сыграет против красно-белых уже в группе.

Лига Европы

Четвертый квалификационный раунд

Ответный матч

"Севилья" (Испания) -"Сигма" (Чехия) – 3:0 (2:0)



Голы: Гоналон, 21 (1:0). Нешпор, 26 - в свои ворота (2:0). Бен Йеддер, 75 (3:0).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Гомес, Гнаньон, Арана, Банега (Меса, 68), Гоналон, Васкес (Муриэль, 79), Нолито, Алейш Видаль, Андре Силва (Бен Йеддер, 65).

Предупреждение: Банега, 60.

Судья: Ковач (Румыния).

30 августа. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Первый матч – 1:0