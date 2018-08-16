Сергей Семак: "Рад и горд за "Зенит". Героическая игра!"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над минским "Динамо" (8:1 д.в.) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы признал, что может говорить о своих игроках только в восторженных тонах. Питерцы пробились в следующую стадию турнира, несмотря на разгромное поражение в столице Белоруссии – 0:4.

– Типичный ответ: тяжелая игра, – начал Семак. – Мы пытались контролировать мяч. Если бы забили пораньше, было бы полегче. Но у нас было преимущество в росте и в мастерстве, так что я рад и горд за команду. Героическая игра. Команда сама поставила себя в такое положение и с честью вышла из него. Тем слаще победа. Могу только восторженных тонах говорить об игроках. Молодцы заслужили то, что происходит на улицах. Сколько радости! За это огромное спасибо!

– Как вы настраивали команду?

– Работа тренера заключается в том, чтобы не мешать игрокам. Настрой? Они сами были предельно настроены, понимали все. Разговоры были обычные. То, что нужно, то и говорили. (Гоша ЧЕРНОВ)

В 4-м отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Мольде". Первый матч состоится 23 августа, ответный 30-го числа. Жеребьевка группового турнира пройдет в Монако 31 августа.