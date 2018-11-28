Сергей Семак: "Надеемся увидеть Жиркова на поле до конца года"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" отметил, что ситуация по травмированным остается неизменной.

– Все ли готовы к матчу? Есть ли шанс увидеть Юрия Жиркова? – вопрос Семаку.

– Ситуация по травмированным кардинально не поменялась. Что касается Жиркова, он не провел ни одной полноценной тренировки. В четверг он не сыграет.

– Кто еще не поможет команде завтра?

– Олег Шатов, который тренируется индивидуально. Плюс еще два игрока под вопросом. Смольников только-только начинает тренироваться, непонятно готов ли он. Пока нет точного понимания, кто готов на сто процентов.

– Есть вероятность увидеть Жиркова до конца года?

– Мы надеемся на это, но он очень много пропустил. Пока трудно сказать, насколько у него получится сразу включиться в работу. (Артем Рябовол)

Матч состоится в четверг, 29 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20.55 (время московское). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Зенит" - "Копенгаген".

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