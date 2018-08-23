Сергей Семак: "Ерохин пока не готов играть каждые три дня"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Мольде" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1) объяснил, почему полузащитник Александр Ерохин не вышел в основе, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По его словам, хавбек не до конца набрал форму после травмы, полученной в сборной.

– Будут ли Заболотный и Дзюба и впредь играть вместе?

– Мы отталкиваемся от своей игры и от того, как играет соперник. Нужно понимать, против кого, как и когда играть. Мы руководствуемся своими игровыми кондициями и тем футболом, в который играет наш соперник.

– Почему Ерохин вышел на замену, а не в основе?

– Думали его выпустить в основе, но он приехал с травмой из сборной. Долго лечился, не был готов играть в ритме через каждые три дня. Мы постарались смягчить его состояние. Конечно, хотели его выпустить, но не смогли.

– Вы не в первый раз переламываете ход встречи во втором тайме. С чем это связано?

– Характер у нас есть. Ну и потрясающая поддержка стадиона, огромное спасибо болельщикам. Их поддержка добавляет нам сил. Ну и соперник тоже подсаживается. В концовке вероятность забить выше, потому что количество ошибок повышается из-за усталости футболистов.