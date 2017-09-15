Сергей Фурсенко: "Манчини обещал 35 голов от Дзюбы и Кокорина - Дзюба подтянулся"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (5:0) отметил, что питерцы не дали сопернику показать свой футбол. Также он похвалил нападающего Артема Дзюбу, который забил гол после долгого перерыва.

- Сегодня мы видели то, что обещал Манчини, - заявил Фурсенко. - Он играет в быстрый, скоростной комбинационный футбол. К нам приходят исполнители под эту игру. Вы видели: после замен все поддерживается на том же уровне, никак не просаживается. Есть радость и удовлетворение от победы

- Скидку на соперника стоит делать?

- Посмотрите матчи "Вардара". Они совсем не простой соперник. Просто их поставили в такое положение, что они ничего не смогли сделать. "Зенит" не дал македонцам играть свой футбол. Манчини обещал 35 голов от Дзюбы и Кокорина - Дзюба подтянулся. Думаю, это придаст ему уверенности. Это очень хороший нападающий. Мы видели это еще в прошлом сезоне. (Сергей ЯРЕМЕНКО)