Уличная атлетика при поддержке Datsun
00:45 | Футбол — Лига Европы

Сергей Фурсенко: "Манчини обещал 35 голов от Дзюбы и Кокорина - Дзюба подтянулся"

1

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (5:0) отметил, что питерцы не дали сопернику показать свой футбол. Также он похвалил нападающего Артема Дзюбу, который забил гол после долгого перерыва.

- Сегодня мы видели то, что обещал Манчини, - заявил Фурсенко. - Он играет в быстрый, скоростной комбинационный футбол. К нам приходят исполнители под эту игру. Вы видели: после замен все поддерживается на том же уровне, никак не просаживается. Есть радость и удовлетворение от победы

- Скидку на соперника стоит делать?

- Посмотрите матчи "Вардара". Они совсем не простой соперник. Просто их поставили в такое положение, что они ничего не смогли сделать. "Зенит" не дал македонцам играть свой футбол. Манчини обещал 35 голов от Дзюбы и Кокорина - Дзюба подтянулся. Думаю, это придаст ему уверенности. Это очень хороший нападающий. Мы видели это еще в прошлом сезоне. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

1
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

zae1976

Если конечно с Вардаром и подобными играть !

00:53