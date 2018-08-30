"Селтик" обыграл "Судуву" и пробился в групповой турнир Лиги Европы

"Селтик" одержал победу над литовской "Судувой" (3:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. В первой игре была зафиксирована ничья - 1:1.

Таким образом, по сумме двух матчей в групповой турнир пробился шотландский клуб. Жеребьевка этой стадии состоится 31 августа и начнется в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы

Четвертый квалификационный раунд

Ответный матч

"Селтик" (Шотландия) - "Судува" (Литва) – 3:0 (1:0)

Голы: Гриффитс, 27 (1:0). Макгрегор, 53 (2:0). Айер, 61 (3:0).

Судья: Кабаков (Болгария).

30 августа. Глазго. Стадион "Селтик Парк"