"Рома" и "Аустрия" забили шесть мячей на двоих, "Астра" победила "Викторию"

"Рома" не смогла на своем поле победить "Аустрию" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы – 3:3. 100-ю игру в еврокубках провел капитан римской команды Франческо Тотти. Стоит отметить, что этот поединок обслуживал российский арбитр Владислав Безбородов. В параллельном матче группы Е "Астра" нанесла поражение "Виктории". На этой игре работал Алексей Еськов.

"Аустрия" и "Рома" набрали по 5 очков, а активе "Астры" стало 3 балла, а у "Виктории" осталось 2.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа Е

"Рома" (Италия) – "Аустрия" (Австрия) – 3:3 (2:1)

Голы: Хольцхаузер, 16 (0:1). Эль-Шаарави, 19 (1:1). Эль-Шаарави, 34 (2:1). Флоренци, 69 (3:1). Прокоп, 82 (3:2). Кайоде, 84 (3:3).

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Жуан Жезус, Наингголан, Флоренци (Эмерсон, 76), Паредес, Жерсон, Тотти, Эль-Шаарави (Салах, 65), Итурбе (Джеко, 81).

"Аустрия": Альмер (Хаджикич, 25), Филипович, Ларсен, Стронати, Грюнвальд (Прокоп, 78), Хольцхаузер, Марчинко, Сербест, Кайоде, Фелипе Пирес, Венуту (Таджури, 76).

Предупреждения: Фасио, 45+1. Хаджикич, 90+3. Паредес, 90+4.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

20 октября. Рим. Стадион "Olimpico".

"Виктория" (Чехия) - "Астра" (Румыния) - 1:2 (0:1)

Голы: Алибек, 41 (0:1). Хоржава, 64 - в свои ворота (0:2). Хоржава, 86 (1:2).

Нереализованный пенальти: Хоржава (Виктория Пл), 86 (вратарь)

"Виктория": Козачик, Лимберски, Хейда, Ржезник, Баранек, Петржела, Земан (Коваржик, 76), Хоржава, Каче, Бакош (Крменчик, 65), Дюриш (Познар, 53).

"Астра": Лунг, Сэпунару, Жералду Алвеш, Фабрисиу, Жуниор Мораис, Лазич, Ловин (Орош, 90+3), Мансали, Будеску (Йоницэ, 84), Сето, Алибек (Флоря, 90+1).

Предупреждения: Баранек, 66. Крменчик, 83. Мансали, 84. Петржела, 90+3.

Судья: Еськов (Москва).

20 октября. Пльзень. Стадион Doosan Arena