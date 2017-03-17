14:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Рохо прошел допинг-тест после матча с "Ростовом"

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0) прошел допинг-тест, сообщает BBC. Отмечается, что футболист был выбран для этой процедуры случайно.

Напомним, что в концовке матча главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью передал футболисту банан, который футболист съел прямо на поле.

Моуринью накормил Рохо бананом во время игры с "Ростовом" //
"Лучшим игроком матча был банан". Английские СМИ о матче "МЮ" - "Ростов" //
УЕФА не будет открывать дело по эпизоду с бананом в матче "МЮ" - "Ростов"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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