12:32 | ФУТБОЛ — Лига Европы

УЕФА не будет открывать дело по эпизоду с бананом в матче "МЮ" - "Ростов"

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УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении эпизода с бананом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Ростовом" (1:0). В концовке второго тайма главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью передал банан защитнику Маркосу Рохо, который съел его прямо на поле.

"Никаких дисциплинарных дел в отношении упомянутого эпизода открыто не будет", – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу УЕФА.

"Лучшим игроком матча был банан". Английские СМИ о матче "МЮ" – "Ростов"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170317/1117778539.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Don Miguel

"Абизяны" в теннисе, разного пола, жрут, паразиты, бананы в каждый перерыв, а он там через каждые 2 сета. Самое интересное, что темнокожих там почти нет, особенно у мужчин. Банан - это трава, его обожают всякие вегетарианцы, я бананы терпеть не могу, но многие мои светлокожие друзья их обожают. И я их за это не обзываю обезьянами.

13:23

k_xenon

Ненавижу лайми, но этот прикол оценил! Тренер красава!

13:19

shpasic

англо-саксам всё сходит с рук!))))

12:55

alexansf

ну там типа не толерантно .. он типа его за обезьяну держит в команде.. я правильно понял уефа?

12:46

Vizioso

Лол. А на каком основании можно было бы открыть дело после того, как кто-то перекусил на поле? Или после того, как вратарь Саттона захомячил бургер во время игры с Арсеналом, все подобные трапезы в пределах стадиона потенциально подсудны?)

12:41

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