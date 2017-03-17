УЕФА не будет открывать дело по эпизоду с бананом в матче "МЮ" - "Ростов"

УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении эпизода с бананом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Ростовом" (1:0). В концовке второго тайма главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью передал банан защитнику Маркосу Рохо, который съел его прямо на поле.
"Никаких дисциплинарных дел в отношении упомянутого эпизода открыто не будет", – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу УЕФА.
"Лучшим игроком матча был банан". Английские СМИ о матче "МЮ" – "Ростов"
Don Miguel
"Абизяны" в теннисе, разного пола, жрут, паразиты, бананы в каждый перерыв, а он там через каждые 2 сета. Самое интересное, что темнокожих там почти нет, особенно у мужчин. Банан - это трава, его обожают всякие вегетарианцы, я бананы терпеть не могу, но многие мои светлокожие друзья их обожают. И я их за это не обзываю обезьянами.
13:23
k_xenon
Ненавижу лайми, но этот прикол оценил! Тренер красава!
13:19
shpasic
англо-саксам всё сходит с рук!))))
12:55
alexansf
ну там типа не толерантно .. он типа его за обезьяну держит в команде.. я правильно понял уефа?
12:46
Vizioso
Лол. А на каком основании можно было бы открыть дело после того, как кто-то перекусил на поле? Или после того, как вратарь Саттона захомячил бургер во время игры с Арсеналом, все подобные трапезы в пределах стадиона потенциально подсудны?)
12:41