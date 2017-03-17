УЕФА не будет открывать дело по эпизоду с бананом в матче "МЮ" - "Ростов"

УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении эпизода с бананом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Ростовом" (1:0). В концовке второго тайма главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью передал банан защитнику Маркосу Рохо, который съел его прямо на поле.

"Никаких дисциплинарных дел в отношении упомянутого эпизода открыто не будет", – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу УЕФА.

"Лучшим игроком матча был банан". Английские СМИ о матче "МЮ" – "Ростов"