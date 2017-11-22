Роберто Манчини: "Лунев чувствует себя достаточно хорошо. Скоро решим, сыграет ли он против "Спартака"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" подчеркнул, что нападающий Себастьян Дриусси точно будет в заявке на встречу. Он также добавил, что вратарь Андрей Лунев приступил к восстановительным процедурам.

Напомним, голкипер в контрольном матче противИспании (3:3) столкнулся с нападающим соперника Родриго. У Лунева было диагностировано сотрясение мозга.

– В начале сезона все пенальти исполнял Кришито. Почему в игре с "Тосно" бил Паредес?

– У нас два пенальтиста – Кришито и Паредес. Они сами решают, кто из них бьет пенальти, – сказал Манчини.

– Каково состояние Лунева? В заявке на игру с "Тосно" не было Дриусси. Как он себя чувствует?

– Дриусси чувствует себя хорошо. Сегодня он тренировался в общей группе. Завтра точно будет в заявке. Лунев тоже чувствует себя достаточно хорошо. Приступил к восстановительным процедурам. Сегодня и завтра посмотрим на его состояние и решим по поводу участия в игре со "Спартаком".

Напомним, "Зенит" досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч "Зенит" – "Вардар" состоится 23 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Питерцы сыграют со "Спартаком" во встрече 18-го тура чемпионата России 27 ноября.