Роберто Манчини: "Дзюба тренируется, он готов играть с "Утрехтом" и "Ростовом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 4-го отборочного матча Лиги Европы с "Утрехтом" подчеркнул, что не может сказать ничего нового о будущем нападающего Артема Дзюбы. По словам специалиста, форвард готов принять участие во встрече в еврокубках, а также в игре 8-го тура чемпионата России с "Ростовом".

– Есть ли новости о будущем Артема Дзюбы? – вопрос Манчини.

– Нет ничего нового. Он тренируется, готов играть завтра и в воскресенье. (Артем РЯБОВОЛ)

По информации "СЭ", Дзюба до закрытия трансферного окна может сменить команду ради игровой практики на правах аренды. Основные варианты – "Локомотив" и "Краснодар".

Напомним, первая встреча между "Зенитом" и "Утрехтом" завершилась домашней победой голландской команды. Ответный матч состоится 24 сентября. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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