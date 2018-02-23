РФС призвал не делать поспешных выводов по ситуации с беспорядками в Бильбао

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что союз призывает не делать поспешных выводов и тщательно разобраться в ситуации с беспорядками болельщиков в Бильбао перед матчем Лиги Европы между местным "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2).
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы прошел в Испании в четверг. По данным полиции, в ходе беспорядков перед встречей пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ. Кроме того погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков футбольных фанатов. 51-летний полицейский перенес инфаркт, а затем был доставлен в больницу, где скончался.
– Наши болельщики привыкли поддерживать свой клуб где бы то ни было, но они не привыкли сталкиваться с провокациями со стороны местного сообщества, которые выдвинули какие-то абсурдные обвинения, – приводит ТАСС слова Алаева. – Лига Европы – очень серьезный международный турнир, который заботится о безопасности зрителей и участников, но обеспечение безопасности – задача в том числе властей города. В России, где каждый год проводится очень много международных спортивных турниров, которую посещают десятки тысяч болельщиков, никаких проблем нет. Предлагаю все-таки, прежде чем делать какие-либо выводы, тщательно разобраться в ситуации, ее причинах и поводах.
Футбол – это, прежде всего, спорт и зрелище, насилие с ним связано быть не должно. Мы поддерживаем все инициативы ФИФА и УЕФА в борьбе с проявлениями агрессии.
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Platinum1991
Испанские власти и полиция ещё за ДВА дня до матча НАЗВАЛИ виновных в этих беспорядках! КТО??? Догадаться не трудно! Конечно же, это россияне, а не провокаторы и зачинщики массовых подтасовок - бакские УЛЬТРАС!!! Любые беспорядки перед матчами – это недосмотр полиции! Полиции даны все спец средства, вертолёты, машины, наряды и группы оперативного реагирования. Если что-то происходит вокруг матча и стадиона, значит, это БЕЗДЕЙСТВИЕ правоохранительных органов. Наши болельщики до этого ездили в Барселону, в Мадрид, в Севилью. Вы хоть раз слышали, чтобы там были беспорядки? Обратите внимание, при какой прекрасной ФУТБОЛЬНОЙ атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и в Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 50 и 20 тысяч человек. Наши болельщики умеют поддерживать команды без петард, матерщины и драк. Наши российские власти в полной мере обеспечили безопасность при проведении этих матчей! А власти и полиция Бильбао не обеспечили должную безопасность до и во время проведения матча. Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Это стоило ОЖИДАТЬ в предверии чемпионата мира по футболу в России! Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков! Смерть полицейского? Человека, конечно, жаль… Его семья сейчас страдает. Но его смерть – не следствие нападения российских болельщиков, как сначала писали испанцы. Они же писали – что убит. А он умер в больнице и до конца, пока, непонятно от чего. Файеры кидали баски, а не российские болельщики. Еще не ясно, от чего именно умер этот полицейский. Пишут инфаркт, а может быть, тромб оторвался… К сожалению, от инфаркта никто не застрахован. Есть следственные органы, пусть они разбираются. Но опять же, потом пошел откат. Сначала писали, что полицейский убит, а теперь пишут, что умер в больнице. Это преднамеренная путанница испанских СМИ, чтобы во всём этом безобразии бакских УЛЬТРАС обвинить россиян!
20:42 23 февраля