РФС призвал не делать поспешных выводов по ситуации с беспорядками в Бильбао

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что союз призывает не делать поспешных выводов и тщательно разобраться в ситуации с беспорядками болельщиков в Бильбао перед матчем Лиги Европы между местным "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2).

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы прошел в Испании в четверг. По данным полиции, в ходе беспорядков перед встречей пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ. Кроме того погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков футбольных фанатов. 51-летний полицейский перенес инфаркт, а затем был доставлен в больницу, где скончался.

– Наши болельщики привыкли поддерживать свой клуб где бы то ни было, но они не привыкли сталкиваться с провокациями со стороны местного сообщества, которые выдвинули какие-то абсурдные обвинения, – приводит ТАСС слова Алаева. – Лига Европы – очень серьезный международный турнир, который заботится о безопасности зрителей и участников, но обеспечение безопасности – задача в том числе властей города. В России, где каждый год проводится очень много международных спортивных турниров, которую посещают десятки тысяч болельщиков, никаких проблем нет. Предлагаю все-таки, прежде чем делать какие-либо выводы, тщательно разобраться в ситуации, ее причинах и поводах.

Футбол – это, прежде всего, спорт и зрелище, насилие с ним связано быть не должно. Мы поддерживаем все инициативы ФИФА и УЕФА в борьбе с проявлениями агрессии.

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